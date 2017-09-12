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Milli Piyade Tüfeği Sayısı Artıyor

Milli Piyade Tüfeği'nin seri üretiminde görev alan MKE, 2 bin 680 tüfeğin teslimatını gerçekleştirdi.

Milli Piyade Tüfeği Sayısı Artıyor

Milli Piyade Tüfeği'nin seri üretiminde görev alan MKE, 2 bin 680 tüfeğin teslimatını gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com