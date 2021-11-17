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Milli pentatletler, Polonya'da 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Milli pentatletler, Polonya'da 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

Polonya'da düzenlenecek 24 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda 4 milli sporcu yarışacak.

Polonya'da düzenlenecek 24 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda 4 milli sporcu yarışacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Drzonkow kentindeki organizasyonda kadınlarda Sıdal Aslan ve Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan madalya mücadelesi verecek.

İlk gün yarışları, 19 Kasım Cuma günü yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış etaplarından oluşan kadınlar finaliyle başlayacak. Erkeklerde ise aynı etaplardan oluşan final, 20 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Şampiyona, 21 Kasım Pazar günü yapılacak Karışık Bayrak Yarışı'yla sona erecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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