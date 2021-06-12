Milli pentatlet İlke Özyüksel, olimpiyat vizesini aldı

Milli pentatlet İlke Özyüksel, resmi olmayan sonuçlara göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli pentatlet İlke Özyüksel, resmi olmayan sonuçlara göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde İlke'nin 1299 puan elde ettiği belirtildi.

Bu puanla dünya sıralamasındaki yerini koruduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre olimpiyatlarda yer almaya hak kazandığı ifade edildi. Nihai durumun 21 Haziran'da UIMP tarafından açıklanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki