Milli Patenciler Samsun Valisi Kaymak'ı Ziyaret Etti

Short Track Yaz Gelişim Kampı için Samsun'da bulunan Buz Pateni Milli Takımı, Vali Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Samsun Valisi Osman Kaymak, kampa katılan Buz Pateni Milli Takımı sporcuları ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Samsun İl Temsilcisi Davut Numanoğlu ve Kamp Müdürü Adnan Özdemir'den oluşan heyeti makamında kabul etti.

Samsun'un ev sahipliği yaptığı buz pateni kampında aralarında Avrupa Kupası ikincileri Furkan Akar, Davut Tahtacı ve Murat Ekinci, Avrupa Kupası üçüncüsü Emir Han, Balkan Şampiyonası birincileri Tunay Şimşek ve Mehmet Karadeniz ile Balkan Şampiyonası ikincisi Sema Çirti'nin de yer aldığı milli sporcularla ilgilenen Vali Kaymak, sürat pateni hakkında bilgi aldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Samsun İl Temsilcisi Davut Numanoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, kampın Karadeniz'de ilk defa gerçekleştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Milli takımımız buzda süratli atletizm yapıyor. Federasyonumuz 2006 yılında kuruldu. Milli sporcularımız 6 Temmuz'da Samsun'a geldi. 20 Temmuz'a kadar Samsun'da kamp yapacaklar. Bu kamp, ayrıca Karadeniz'de yapılan ilk buz pateni kampı olmasıyla da dikkat çekiyor. Daha önce yoğunlukla Erzurum ve Kocaeli'nde kamp yapılıyordu. Samsun'da yapılan buz pateni pisti sayesinde artık burada da kamp yapabiliyoruz. Bu spor yeni gelişti ve Samsun bu sporla ilk defa tanıştı."