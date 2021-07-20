Milli Parkta araç yoğunluğuna tepki

TUNCELİ'de Kurban Bayramı nedeniyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nda oluşan araç yoğunluğuna çevreciler tepki gösterdi.

TUNCELİ'de Kurban Bayramı nedeniyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nda oluşan araç yoğunluğuna çevreciler tepki gösterdi.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaz tatili ve Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk oluştu. 42 bin 674 hektarlık alanda zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan milli parkta, bir araya gelen çevreciler, araç yoğunluğunun yaban hayatını etkilediğini söyledi. Çevreciler adına açıklama yapan Avukat Barış Yıldırım, koruma altında olan su samurlarının araç çarpması nedeniyle öldüğünü belirterek, "Mutlak koruma zorunda olmasına rağmen maalesef gördüğünüz üzere yoğun bir insan ve araç etkileşimi var. Tam bu noktada Milli Parkın girişinde resmi görevlilerin bulunması gerekiyor. Fakat buraya gelişi güzel bir şekilde herkes girip çıkıyor. Bu durum buradaki yaban hayatı ekolojisinin tahrip olmasına yol açıyor. Kesin koruma altında olan yaban keçileri araç trafiğinden dolayı su içmeye inemiyorlar. Karayolu boyunca koruma altında olan su samurları araç çarpması neticesinde hayatlarını kaybediyorlar. Bölgede koruma altında olan ayı, vaşak türleri araç çarpmasından dolayı telef oluyor" dedi.Gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Avukat Yıldırım, "Yaban hayatı ekolojisini insan etkileşimine açmak, insanların buraya kolayca girişini serbest bırakmak gerçekten hukuka bir tarafa bırakalım vicdana da aykırı. Adı üzerinde milli park bir ülkenin ulusal değeridir, en az bayrak kadar ülkenin tarihi kadar, milli marşı kadar kıymetlidir. Dolayısıyla ulusal bir değerin, ulusal kıymete yakışır şekilde korunması gerekir. İnsanlar her yerde kolayca piknik yapıyorlar, yasak olmasına rağmen ağaçları keserek kamp yapıyor. Burası yaban hayatının evidir, kamp alanı değildir. Bu trafik bu şekilde devam ederse, tüm canlılar telef olacak. Gerekli önlemlerin alınması çağrısını yapıyoruz, gerekli önlemler alınmazsa gerek idari gerekte adli tüm girişimlerde bulunacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım