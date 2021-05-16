- Milli Parklar ekipleri sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıktı
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- Milli Parklar ekipleri sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | Güncel

- Milli Parklar ekipleri sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıktı Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gazipaşa Caddesi'nde tam kapanma yasağında aç kalan güvercinleri besledi.

- Milli Parklar ekipleri sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıktı

ZONGULDAK - Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gazipaşa Caddesi'nde tam kapanma yasağında aç kalan güvercinleri besledi.

Doğu Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tam kapanma yasağı nedeniyle aç kalan sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıktı. Çaycuma ve Devrek ilçesinin ardından Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yanlarında getirdikleri yemlerle Gazipaşa Caddesi'nde aç kalan güvercinleri besledi. Ekiplerin bu anlamlı hareketi ise esnaflardan tam not aldı. Ardından Doğu Koruma ve Milli Parklar ekipleri besleme işleminin tamamlanmasının ardından Alaplı'daki yaban ve sokak hayvanlarını beslemek için yola çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Zonguldak Şube Müdürlüğü Mühendisi Ayşin Şener, sokak ve yaban hayvanlarını beslemeyi desteklediklerini söyleyerek, "Kapanma döneminde ekip olarak av koruma ve yaban hayvanlarını sokak hayvanları besleme işini yürütüyoruz. Güvercinlere yem verdik. Köpek ve kedilere de yem vereceğiz. Bu şekilde sokak hayvanlarını yaban hayvanları beslemeye destekliyoruz. Tam kapanmada hayvanlarımız da ihmal etmiyoruz. Çaycuma, Devrek ve Merkez ilçelerinde besleme yaptık. Alaplı ve Ereğli'de yapacağız" dedi.

- Milli Parklar ekipleri sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıktı
- Milli Parklar ekipleri sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıktı
- Milli Parklar ekipleri sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıktı
- Milli Parklar ekipleri sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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