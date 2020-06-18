Milli parkın koyları atlı jandarma timine emanet
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Milli parkın koyları atlı jandarma timine emanet

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda atlı jandarma timleri görev yapmaya başladı.

Milli parkın koyları atlı jandarma timine emanet
18.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:32

 

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda atlı jandarma timleri görev yapmaya başladı. Atlarla koylarda devriye gezen jandarma astsubaylara, ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor.Ege Bölgesi'nin gözde turizm kenti Kuşadası'nda sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda koyların güvenliğini, atlı jandarma timi sağlıyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan ilçeye gönderilerek Kavaklı Jandarma Karakolu'nun emrine verilen atlı jandarma timi, turistlerin en çok tercih ettiği İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun ve Karasu koylarının sahillerinde gün içerisinde belirli aralıklarla devriye geziyor. Yaklaşık 15 kilometrelik bir alanda görev yapan atlı jandarma timinde 1 de kadın personel görev yapıyor. Milli Park'ı ziyaret etmeye gelen turistler, 'Selenge' isimli atın binicisi olan kadın jandarma astsubayla da fotoğraf çektiriyor. Kadın astsubay, atıyla arasında kurduğu özel bağ sayesinde havaların çok sıcak olmasına rağmen görevini başarıyla yerine getiriyor. Atlı jandarma timi, engebeli ve ormanlık bir arazi yapısına sahip Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, motorlu ekiplere göre daha rahat hareket edebildiği için tercih ediliyor. Yabancı dil de bilen personelin görev alanı ise kaçak avcılık, hırsızlık, kaybolma, gasp ve kapkaç vakalarını kapsıyor. İlk yardım alanında da eğitimli olan tim üyeleri, turistlerin güven içerisinde denize girmeleri ve güneşlenmelerini sağlamak için Eylül ayının sonuna kadar görev yapacak.ATLARA ÖZENLE BAKILIYOR

Atlı polisler, en yakın mesai arkadaşları olan 'Doruk', 'Erbay' ve 'Selenge' isimli atlara ise çok iyi bakıyor. Her personel, bindiği atı günde en az 3 defa besliyor, 2 defa da tımar ediyor. Atlı jandarma timinde görevli astsubaylar, devriye dönüşünde vakit kaybetmeden atlarını yıkayıp, günlük bakımını yapıyor. Ayrıca 3 atın da kaldıkları tavla da (at ahırı) düzenli olarak temizleniyor. Ayrıca atlara günde 1 saat antrenman yaptırılıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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