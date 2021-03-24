Milli Park'ta karşılaştığı tilkiyi eliyle besledi
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Milli Park'ta karşılaştığı tilkiyi eliyle besledi

24.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:05
Milli Park'ta karşılaştığı tilkiyi eliyle besledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Figen Türker, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kavaklı burnunda karşılaştığı tilkiyi eliyle beslerken, o anları eşi cep telefonu ile kaydetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Figen Türker, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kavaklı burnunda karşılaştığı tilkiyi eliyle beslerken, o anları eşi cep telefonu ile kaydetti.

Piknik yapmak için eşiyle birlikte gittiği Milli Parkta bir tilki gören Türker, vahşi hayvanın güvenini kazanarak, onu elleriyle besledi. O anı kayıt altına alan eşi daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Figen Türker doğayı ve hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Biz oraya piknik yapmaya gittik. Piknikte yanımıza geldi ve uzaklaştı, sonra tekrar yine geldi. Karnı aç diye düşünüp masamızdaki yiyeceklerden attım. Sonra cesaretimi toplayıp elimle uzattım. Çok ama çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

O anları kayıt altına alan eşi Mennan Türker ise "Ben tilkiyi ilk gördüğümde çekindim ama eşim hiç çekinmeden yaklaştı. Ben de bu anı ölümsüzleştirmek istedim ve görüntüleri kayıt altına aldım. Daha sonra sosyal medyada paylaştım ve büyük ilgi gördü" diye konuştu. - AYDIN

Milli Park'ta karşılaştığı tilkiyi eliyle besledi
Milli Park'ta karşılaştığı tilkiyi eliyle besledi
Milli Park'ta karşılaştığı tilkiyi eliyle besledi
Milli Park'ta karşılaştığı tilkiyi eliyle besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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