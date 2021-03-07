Milli Park'ta kar güzelliği
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Milli Park'ta kar güzelliği

07.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:33
Milli Park'ta kar güzelliği

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Bartın ile Kastamonu sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kurucaşile ilçesine bağlı 700 rakımlı Kavaklı köyünde erik ağaçları çiçek açarken, mili parkın bulunduğu dağlardaki kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı. Köyde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren milli parktaki kar yağışının güzelliğini balkonlarına çıkarak izledi.

Köyde yaşayan İsmet Aşkın, "Şubat ayında köyümüze 1 metreden fazla kar yağdı. Dün gece saatlerinde de kar yağışı milli parkın yükseklerinde etkili oldu. Bizim köye yağmadı. Dağlara yağan kar muhteşem görüntü oluşturdu. Bizde bu manzarayı zevkle seyrediyoruz." dedi.

- Bartın
Milli Park'ta kar güzelliği
Milli Park'ta kar güzelliği
Milli Park'ta kar güzelliği
Milli Park'ta kar güzelliği
Milli Park'ta kar güzelliği
Milli Park'ta kar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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