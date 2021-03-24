Milli paralimpik atıcı Muharrem Korhan Yamaç'ın eşi Emel Yamaç vefat etti
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Milli paralimpik atıcı Muharrem Korhan Yamaç'ın eşi Emel Yamaç vefat etti

24.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:44
Milli paralimpik atıcı Muharrem Korhan Yamaç'ın eşi Emel Yamaç vefat etti

Paralimpik milli sporcu Muharrem Korhan Yamaç'ın eşi Emel Yamaç hayatını kaybetti.

Paralimpik milli sporcu Muharrem Korhan Yamaç'ın eşi Emel Yamaç hayatını kaybetti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada 2004 Atina'da Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan milli sporcunun eşinin vefat ettiği duyuruldu.

Muharrem Korhan Yamaç'ın üzücü haberi alır almaz Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Para Atıcılık Dünya Kupası'na ara vererek Muğla'nın Bodrum ilçesine geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Milli atıcı ve ülkemizin paralimpik oyunlarındaki ilk şampiyonu Güneydoğu gazisi Muharrem Korhan Yamaç'ın eşi Emel Yamaç'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Emel Yamaç'ın cenazesi 26 Mart Cuma günü Ankara Karşıyaka Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Milli sporcumuzun acısını paylaşıyor, sevgili eşine Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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