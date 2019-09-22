Milli para masa tenisçiler yurda döndü

22.09.2019 19:43

İsveç'te Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 4'ü altın olmak üzere toplamda 11 madalya elde eden milli sporcular, yurda döndü.

İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen şampiyonada 11 madalya kazanan Para Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları, Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla İstanbul'a geldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan şampiyonada 4 altın, 4 gümüş ve üç bronz olmak üzere toplamda 11 madalya alan milli para masa tenisçilerin teknik direktörü Yusuf Kılınçkaya, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Amaçlarının 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan kazanmak olduğunu belirten Kılınçkaya, "Abdullah Öztürk arkadaşımız buradan direkt Tokyo Paralimpik Oyunları kotası aldı. Diğer yandan sıralamada yerini sağlamlaştırmaya çalıştığımız arkadaşlarımız da oldu. 8-9 oyuncumuz için puan açısından iyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz Tokyo Paralimpik Oyunları'na Türkiye'yi temsilen daha fazla sporcu gönderebilmek, orada madalyayı alabilecek sporculara kota aldırtabilmek. Bunun çabası içerisinde olacağız." diye konuştu.

Abdullah Öztürk: "2020 öncesi Avrupa'ya güzel bir gözdağı vermiş olduk"

Para Masa Tenisi Erkek Milli Takımı'nın kaptanı Abdullah Öztürk, hem bireysel olarak hem de takım halinde altın madalyaya ulaşma başarısı gösterdiklerini kaydetti.

Şampiyonanın bir nevi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi kendileri için ciddi bir hazırlık sınavı olduğuna dikkati çeken Abdullah, "Şampiyonaya çok ciddi hazırlandık. Yaklaşık 5-6 aylık bir süreçten geçtik. Yoğun kamplarımız oldu ve 3-4 tane uluslararası turnuvamız oldu. 2020 öncesi Avrupa'ya güzel bir gözdağı vermiş olduk. Ben de hem ferdi müsabakada hem de takım olarak iki altın madalya kazandım. Şu anda Tokyo vizesi de aldım. Bundan sonrasında ise 2020'de madalya almak üzere çalışacağım." ifadelerini kullandı.

"Genç ve istikrarlı bir takımız"

Para Masa Tenisi Kadın Milli Takım Kaptanı Neslihan Kavas da, 9'uncu klasta yarıştığını hatırlatarak, "2003 yılından beri milli takımdayım. Kota veren bir turnuva olan Avrupa Şampiyonası'ndan geliyoruz. Ferdilerde bronz madalya takımlarda da son paralimpik oyunlar şampiyonu Polonya'yı yenerek altın madalya kazandık. Genç ve istikrarlı bir takımız. Bunu da tekrar göstermiş olduk. Şimdi de hedefimiz 2020 Tokyo, onun için mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yurda giriş yapan sporcular, bugün Ankara'ya gidecek.

Kaynak: AA