Milli para badmintoncular, Dubai'de yarışacak
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Milli para badmintoncular, Dubai'de yarışacak

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Milli para badmintoncular, Dubai'de yarışacak

Milli para badmintoncular, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde 3. Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda yarışacak.

Milli para badmintoncular, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde 3. Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda yarışacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, milli para badmintoncular bugün Dubai'de Türkiye'yi temsil edecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota için puan kazandıran organizasyonda, ay-yıldızlı sporcular Halime Yıldız, Emine Seçkin, Şükrü Gül ve Sedat Tümkaya mücadele edecek.

Kafile başkanlığını TBESF Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Gözegir'in yapacağı turnuvada milli sporculara federasyon idarecilerinden Melih Nuri Salman, antrenör Hava Altındağ ve fizyoterapist Betül Utcu eşlik edecek.

Turnuvada müsabakalar, 4 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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