Milli para atıcılar Ankara'da kampa girecek
AA, Musa Samur - Spor
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Milli para atıcılar, kamp çalışmaları için Ankara'da toplanacak.
ANKARA (AA) - Milli para atıcılar, kamp çalışmaları için Ankara'da toplanacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, Eryaman TOHM'daki kampta Para Atıcılık 10 Metre Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacak.
Kampta Cevat Karagöl, Murat Oğuz,Taha Yasin Küsmüş, Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Savaş Üstün, Erhan Coşkuner, Çağla Baş, Suzan Çevik, Hakan Çevik ve Tayyar Sinankılı yer alacak.
AA / Musa Samur - Spor