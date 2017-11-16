Milli Oyuncak Çalışmaları

Düzce Üniversitesi'nin (DÜ) ev sahipliğinde "Değerlerimiz, Kültürümüz ve Çocuklarımız: Milli Oyuncak" çalıştayının ikinci aşama toplantısının yapılacağı bildirildi.



Üniversiteden yapılan açıklamada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliği ile Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde 20 Şubat 2017'de gerçekleştirilen "Değerlerimiz, Kültürümüz ve Çocuklarımız: Milli Oyuncak" çalıştayının gerçekleştirildiği hatırlatıldı.



Milli oyuncak çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, Düzce'de bir Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi kurulması ve milli oyuncak projesine yönelik yapılması planlanan çalışmaların görüşüleceği bir toplantı düzenleneceği kaydedildi.



Açıklamada, 20 Kasım'da Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenecek toplantıda, milli oyuncak sürecinde şu ana kadar yapılan çalışmaların değerlendirilerek yapılması planlanan faaliyetler, hedefler ve ulaşılmak istenen sonuçlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:



"Milli oyuncak sürecinin ilk aşaması olan "Değerlerimiz, Kültürümüz ve Çocuklarımız: Milli Oyuncak" başlıklı çalıştay, üniversitemizde gerçekleştirilmiş ve üretilmesi planlanan milli oyuncağın sahip olması gereken nitelikleri belirlenmişti. 5-6 Mart 2018 tarihlerinde sürecin ikinci aşaması olan Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin düzenlenmesi planlanıyor. Proje pazarında, nitelikleri ortaya konan milli oyuncağa ilişkin en iyi tasarımlar, düzenlenecek yarışma sonucunda belirlenecek."



Açıklamada, milli oyuncak sürecinin son aşamasında "Milli Oyuncak Lansmanı"nın yapılmasının amaçlandığı kaydedildi.