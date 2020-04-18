Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, simülasyon yarışında piste çıkacak Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, "Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition" simülasyon yarışlarında Britanya'nın ünlü Silverstone Pisti'nde yarışacak.

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, "Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition" simülasyon yarışlarında Britanya'nın ünlü Silverstone Pisti'nde yarışacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, ilk iki yarış sonunda 45 puanla lider bulunan Ayhancan Güven, sezonun üçüncü ve dördüncü yarışını da kazanarak ilk sıradaki yerini korumaya çalışacak.

Red Bull Türkiye'nin Twitch hesabından canlı izlenebilecek yarış bugün saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA