Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Bahreyn'deki yarışa zaferle başladı

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Bahreyn Grand Prix'si destek serisi Porsche Orta Doğu Sprint Challenge ilk yarışına pole pozisyonda başlayıp, zafere ulaştı.

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Bahreyn Grand Prix'si destek serisi Porsche Orta Doğu Sprint Challenge ilk yarışına pole pozisyonda başlayıp, zafere ulaştı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, "Lechne Racing misafir sürücüsü olarak seriye katılan Ayhancan Güven, bu başarısı ile 2021 sezonunda takip edeceği Porsche Super Kupa ve Almanya Şampiyonları öncesi büyük moral buldu. Güven, yarın 15.20'de yapılacak ikinci yarışa da ilk sıradan başlayacak. Podyumda İstiklal Marşımızı dinleten Red Bull sporcusu temsilcimizi tebrik ediyor, yarınki yarışta da başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu