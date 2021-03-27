Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Bahreyn'deki yarışa zaferle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Bahreyn'deki yarışa zaferle başladı

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Bahreyn'deki yarışa zaferle başladı

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Bahreyn Grand Prix'si destek serisi Porsche Orta Doğu Sprint Challenge ilk yarışına pole pozisyonda başlayıp, zafere ulaştı.

MİT, eylem hazırlığındaki PKK'lı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi
MİT, eylem hazırlığındaki PKK'lı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Bahreyn Grand Prix'si destek serisi Porsche Orta Doğu Sprint Challenge ilk yarışına pole pozisyonda başlayıp, zafere ulaştı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, "Lechne Racing misafir sürücüsü olarak seriye katılan Ayhancan Güven, bu başarısı ile 2021 sezonunda takip edeceği Porsche Super Kupa ve Almanya Şampiyonları öncesi büyük moral buldu. Güven, yarın 15.20'de yapılacak ikinci yarışa da ilk sıradan başlayacak. Podyumda İstiklal Marşımızı dinleten Red Bull sporcusu temsilcimizi tebrik ediyor, yarınki yarışta da başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Semih Yalçın Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Binnur Kaya Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Mesut Bakkal Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Türk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Bahreyn'deki yarışa zaferle başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 20:01:22. #1.16#
title