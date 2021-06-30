Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Avusturya'da, Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi ise Romanya'da yarışacak
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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Avusturya'da, Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi ise Romanya'da yarışacak

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Avusturya'da, Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi ise Romanya'da yarışacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nin üçüncü yarışında Avusturya'da, Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi ise 2021 FIA Avrupa Ralli Kupası dördüncü ayağı Bacau Rally için Romanya'da mücadele edecek.

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nin üçüncü yarışında Avusturya'da, Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi ise 2021 FIA Avrupa Ralli Kupası dördüncü ayağı Bacau Rally için Romanya'da mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Porsche Super Cup'ta Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Ayhancan Güven, 3-4 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Red Bull Ring Pisti'nde koşulacak kupanın üçüncü yarışında podyum için ter dökecek.

Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi de 2021 FIA Avrupa Ralli Kupası dördüncü ayağı olan Bacau Rally de 3-4 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yarışacak.

Balkan Ralli Kupası'nda 72 puanla lider durumda bulunan Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi, bu rallide hafta sonu liderliklerini sürdürmek hedefiyle direksiyon başına geçecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Avusturya'da, Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi ise Romanya'da yarışacak - Haberler Spor
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