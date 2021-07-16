Milli otomobil sporcusu Ümit Ülkü, Avusturya'da piste çıkacak

Milli otomobil sporcusu Ümit Ülkü, "Porsche Sports Cup Almanya" serisi üçüncü yarışı için Avusturya'da piste çıkacak.

Milli otomobil sporcusu Ümit Ülkü, "Porsche Sports Cup Almanya" serisi üçüncü yarışı için Avusturya'da piste çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Avrupa pistlerine geri dönen ay-yıldızlı sporcu Ümit Ülkü, 17-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya Red Bull Ring'de koşulacak olan hem dayanıklılık (Endurans), hem de çok amaçlı, tek markalı bir motor (Sprint Challenge) yarışlarında mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak