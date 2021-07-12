Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Racing Team Turkey ile İtalya'da podyuma çıktı
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Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Racing Team Turkey ile İtalya'da podyuma çıktı

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Racing Team Turkey ile İtalya'da podyuma çıktı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, İtalya'da 4 saatlik yarışta İrlandalı Charlie Eastwood ve Amerikalı Logan Sargeant ile LM P2 Pro/Am kategorisinde mücadele ettiği Racing Team Turkey ile sınıflarında ikinci oldu.

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, İtalya'da 4 saatlik yarışta İrlandalı Charlie Eastwood ve Amerikalı Logan Sargeant ile LM P2 Pro/Am kategorisinde mücadele ettiği Racing Team Turkey ile sınıflarında ikinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2021 Avrupa LeMans Serisi dördüncü ayağı 10-11 Temmuz tarihlerinde İtalya'nın Monza Pisti'nde gerçekleştirildi.

Bu sezon Racing Team Turkey adına seriyi takip eden ay-yıldızlı sporcu Salih Yoluç, 4 saatlik yarışta İrlandalı Charlie Eastwood ve Amerikalı Logan Sargeant ile LM P2 Pro/Am kategorisinde mücadele etti.

Bu yarış öncesinde 52 puanla kategorilerinde ikinci sırada bulunan Racing Team Turkey ekibi, çok büyük bir çekişmenin yaşandığı yarışı genel klasmanda 7. sırada, sınıflarında ise ikinci olarak tamamladı.

Yoluç, yarışın ardından yaptığı açıklamada "Hızımızın hak ettiği sonuç bu değildi. Genel klasman podyumu için savaşabilecek bir performans sergiledik ancak benim yaptığım küçük bir hatanın sonucu büyük oldu. Daha güçlü geri geleceğiz." ifadelerini kullandı.

2021 Avrupa LeMans Serisi beşinci ayağı 19 Eylül'de Belçika SPA-Francorchamps Pisti'???????nde koşulacak.

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Racing Team Turkey ile İtalya'da podyuma çıktı
Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Racing Team Turkey ile İtalya'da podyuma çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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