Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Fransa'da podyum hedefliyor
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Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Fransa'da podyum hedefliyor

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Fransa'da podyum hedefliyor
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, 2021 Avrupa Le Mans Serisi üçüncü ayağı 4 saatlik Le Castellet Yarışı'nda podyum için mücadele edecek.

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, 2021 Avrupa Le Mans Serisi üçüncü ayağı 4 saatlik Le Castellet Yarışı'nda podyum için mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Le Castellet Yarışı 4-6 Haziran tarihlerinde Fransa'daki Paul Ricard Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Bu sezon Racing Team Turkey adına seriyi takip eden ay-yıldızlı sporcu Salih Yoluç, İrlandalı Charlie Eastwood ve ABD'li Logan Sargeant ile LMP2 Pro/Am kategorisinde mücadele edecek.

Yarış öncesinde 57 puanla kategorilerinde üçüncü sırada bulunan Racing Team Turkey ekibi bu yarışla birlikte yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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