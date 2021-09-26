Milli otomobil sporcusu Güven, İtalya'da bugün de podyum sevinci yaşadı
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya serisinde İtalya'daki bugünkü yarışta ikinci olarak podyum sevinci yaşadı.
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya serisinde İtalya'daki bugünkü yarışta ikinci olarak podyum sevinci yaşadı.
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, organizasyonun Almanya serisinin altıncı ayağında İtalya'nın Monza Pisti'nde bugün gerçekleştirilen ikinci yarışa ikinci sırada başladı. Başarılı bir performans gösteren Güven, yarışta damalı bayrağı ikinci geçerek podyumdaki yerini aldı.
Güven, dün serinin ilk yarışında da birinci olmuştu.
Sezonun yedinci ayağı 1-3 Ekim tarihlerinde Almanya'da yapılacak.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları kotası aldı
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, İstanbul'da konuk ettiği Fransa'yı 3-0 yenerek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı elde...