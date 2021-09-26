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Milli otomobil sporcusu Güven, İtalya'da bugün de podyum sevinci yaşadı

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Milli otomobil sporcusu Güven, İtalya'da bugün de podyum sevinci yaşadı

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya serisinde İtalya'daki bugünkü yarışta ikinci olarak podyum sevinci yaşadı.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya serisinde İtalya'daki bugünkü yarışta ikinci olarak podyum sevinci yaşadı.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, organizasyonun Almanya serisinin altıncı ayağında İtalya'nın Monza Pisti'nde bugün gerçekleştirilen ikinci yarışa ikinci sırada başladı. Başarılı bir performans gösteren Güven, yarışta damalı bayrağı ikinci geçerek podyumdaki yerini aldı.

Güven, dün serinin ilk yarışında da birinci olmuştu.

Sezonun yedinci ayağı 1-3 Ekim tarihlerinde Almanya'da yapılacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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