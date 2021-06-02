Milli otomobil sporcuları, Almanya'daki dayanıklılık yarışında piste çıkacak
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Milli otomobil sporcuları, Almanya'daki dayanıklılık yarışında piste çıkacak

Milli otomobil sporcuları, Almanya'daki dayanıklılık yarışında piste çıkacak
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Milli otomobil sporcuları Mustafa Mehmet Kaya ve Ersin Yücesan, Almanya'da düzenlenecek olan ADAC 24 Saat Dayanıklılık Yarışı'nda mücadele edecek.

Milli otomobil sporcuları Mustafa Mehmet Kaya ve Ersin Yücesan, Almanya'da düzenlenecek olan ADAC 24 Saat Dayanıklılık Yarışı'nda mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nürburgring'deki organizasyon yarın antrenman turları ve ilk sıralama yarışıyla başlayacak.

Yarışma 4 Haziran Cuma günü "Top 100" sıralaması ve 21.00-24.00 saatlerinde gece sürüşü uygunluk sıralama mücadelesinin ardından eleme sıralamaları gerçekleştirilecek.

Kaya ve Yücesan'a İtalyan Gabriele Piana ile Alman Mike Stursberg'in eşlik edeceği Dayanıklılık Yarışı, 5 Haziran Cumartesi günü saat 15.30'da başlayarak 6 Haziran Pazar günü 15.30'a kadar sürecek.

Black Falcon adına Mercedes AMG GT4 ile SP8T kategorisinde birincilik hedefiyle start alacak millilerin zorlu mücadelesi "24h NBR" YouTube kanalından canlı izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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