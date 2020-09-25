Milli otomobil sporcuları, Almanya'daki dayanıklılık yarışında piste çıkacak
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Milli otomobil sporcuları, Almanya'daki dayanıklılık yarışında piste çıkacak

25.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:14
Milli otomobil sporcuları, Almanya'daki dayanıklılık yarışında piste çıkacak

Milli otomobil sporcuları Mustafa Mehmet Kaya, Ersin Yücesan ve Emir Aşarı, 50. ADAC Nürburgring 24 Saat Dayanıklılık Yarışı için Almanya'da piste çıkacak.

Milli otomobil sporcuları Mustafa Mehmet Kaya, Ersin Yücesan ve Emir Aşarı, 50. ADAC Nürburgring 24 Saat Dayanıklılık Yarışı için Almanya'da piste çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2019 Nürburgring Endurans Serisi SP8 kategorisini şampiyon tamamlayan Kaya, Almanya'nın efsanevi Nordschleife pistinde koşulacak yarışta kategorisinde birincilik hedefiyle marşa basacak.

Yarın saat 16.30'da başlayıp 27 Eylül Pazar günü aynı saatte sona erecek olan yarışta Black Falcon Team adına Mercedes AMG GT4 ile SP8T kategorisinde mücadele edecek milli sporcuya, Alman Mike Stursberg ve Reinhold Renger ile Estonyalı Tristan Viidas eşlik edecek.

CUP5 kategorisinde BMW M240iR ile Ersin Yücesan da Belçika'da yaşayan Türk sporcular Recep Seydi Sarı ve Hakan Sarı ile piste çıkarken, Emir Aşarı ise Bjoern Simon, Torsten Kratz ve Luis Rami´rez ile BMW 330i direksiyonunda V2T kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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