Milli Okçuların Hedefi Şampiyonluk

2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık kampını Samsun'da gerçekleştiren Okçuluk Milli Takımı'nda hedef, Hollanda'da yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası'nı kazanarak olimpiyat kotası elde etmek.

Okçuluk Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlık kampını Samsun'da bulunan İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Göktuğ Ergin idaresinde sürdürüyor. 1 aydır fiziksel kondisyon ve dayanıklılık çalışması yapan kadın ve erkek takımının milli okçuları, önce Dünya Şampiyonası'nda ardından da olimpiyatlarda hedefi 10'dan vurmak için yoğun mesai harcıyor.

Amaçlarının ilk aşamada dünya şampiyonu olmak olduğunu ifade eden Okçuluk Milli Takım Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, "2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık kampını Samsun'da gerçekleştiriyoruz. 1 aydır Samsun'da çalışıyoruz. Yılbaşına kadar da çalışmalarımız devam edecek. Amacımız 10-19 Haziran 2019'da Hollanda'da yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotaları kazanmak. Bunun için de şimdiden fiziksel kondisyon ve dayanıklılık antrenmanlarını gerçekleştiriyoruz. Kapalı 70 metre alanda bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Burada 4 klasik yay erkek ve 4 klasik yay kadın sporcu olmak üzere 8 milli sporcu ile çalışıyoruz. 2 ay önce Polonya'da yapılan Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan kadın takımımızın sporcuları bizimle beraber çalışıyor. 2016 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Alagöz de Milli Takım'da yer alıyor. Bu sporcuların haricinde genç sporcuları da takımımıza entegre ettik. Amacımız tüm sporcularımızın performansını daha da yukarı çekerek sezona hazır hale getirmek" dedi.

"10 bin olan lisanslı okçu sayısı 33 bine çıktı"

Son yıllarda okçuluğa olan ilginin büyük oranda arttığını vurgulayan Ergin, "Okçuluğa olan ilgi son yıllarda oldukça arttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geçen yıl Samsun'a kazandırdığı İlkadım Okçuluk Tesisleri bizim için çok önemli. Çünkü kış döneminde 70 metre açık hava denemelerini burada gerçekleştirebiliyoruz. Bu da bizim sezona çok daha erken hazır olmamızı sağlıyor. O yüzden İlkadım Okçuluk Tesisi'ndeki salonun etkisi Türk okçuluğunun performansı açısından önemli bir noktada yer alıyor. Sporcularımızın son yıllarda yaşadığı başarılar ve okçuluğun ülkemizde tanınmasına ve duyulmasına neden oldu. Sosyal medyanın etkisiyle de görünürlüğün artması da sporcu sayısının artmasına sebep oldu. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar 10 bin civarında olan lisanslı sporcu sayısı şu anda 33 bine ulaştı" diye konuştu.

Mete Gazoz: "Dünya şampiyonu olup, olimpiyatlara gitmek istiyoruz"

İlk hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu daha sonra da olimpiyatlarda başarılar elde etmek istediklerini belirten Milli okçu Mete Gazoz ise şunları söyledi:

"Samsun'da yaptığımız kamplar, bizim için yılın en yoğun geçen kampları oluyor. Şu anda da yoğun bir kamptayız. 1 hafta daha hazırlanıp, yılbaşı arasına gireceğiz. Hollanda'da yapılacak olan şampiyonaya için son sürat çalışıyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Hollanda'da yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası'nda, 2020 Tokyo Olimpiyatları için takım halinde kota alabilmeyi hedefliyoruz. Amacımız sadece kota alıp dönmek değil. Artık bu sene dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Bu sene bunu kazanma şansımız var. Çünkü takımımızda benim dışımda diğer sporcularımız da çok başarılı sporculardan oluşuyor. Dünya şampiyonu olma potansiyeli bizim milli takımımızda var. Zaten dünya şampiyonu olunca kota direkt olarak bize geleceği için kotayı düşünme gerek kalmayacak. Bizi örnek alan ya da okçuluğa merak salan gençler, bir şeyi başarmak için çok çalışmalılar. Çok çalışmadan asla bir şey olmaz."

Milli okçular, Samsun'daki çalışmalarını 1 hafta daha sürdürecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA