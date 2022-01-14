Milli Okçulardan Başkan Gürün'e ziyaret

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından, Hazal Burun, Songül Lök ve Emircan Haney Milli Takım'a seçilerek ülkemizi, Slovenya'da düzenlenecek olan Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonasında temsil etme hakkını elde ettiler.

Milli sporcuların antrenörü Ejder Sözen, Milli takım kadrosuna davet edilerek teknik ekipte yer alma başarısını gösterdi. 3 başarılı okçu ve antrenör Sözen, Başkan Gürün'ü ziyaret ederek destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Elde ettikleri önemli başarılarla dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü okçuları, yeni bir yolculuğa başlıyor. Antrenör Ejder Sözen yönetiminde birçok madalya ve derece elde eden Büyükşehir Belediyesinin başarılı sporcularından Hazal Burun, Songül Lök ve Emircan Haney Milli Takım'a seçilerek ülkemizi temsil etme hakkı kazandılar. Başarılı sporcular ve antrenör Ejder Sözen, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e kendilerine verdiği destek için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Milli okçular, Milli Takım seçmelerinin 4'üncü ayağı olan Samsun'da elde ettikleri puanlarla Türkiye'de ilk 16'ya girerek Milli takımda yer alma şansı yakaladılar. Samsun'da yapılan müsabakalarda Genç Kızlar kategorisinde yarışan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun altın madalya, Söngül Lök, gümüş madalya kazandı. Büyük erkekler kategorisinde Emircan Haney bronz madalya elde etti.

Ejder Hoca Milli Takım kafilesinde

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk kulübünün gelişmesinde büyük paya sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk kulübü antrenörü Ejder Sözen de milli takım kadrosuna davet edildi. Sözen, 14-19 Şubat tarihleri arasında Slovenya'nın Lasko şehrinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Milli takım kadrosunda yer alacak. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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