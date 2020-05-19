Milli okçular, video konferans aracılığıyla 19 Mayıs Gençlik Kupası'nda yarıştı Türkiye Okçuluk Federasyonunca (TOF) video konferans aracılığıyla düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Kupası Yarışmasına klasik yay kadınlarda Sevcan Derin ve Asya Karataylı, Antalya'dan katıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunca (TOF) video konferans aracılığıyla düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Kupası Yarışmasına klasik yay kadınlarda Sevcan Derin ve Asya Karataylı, Antalya'dan katıldı.

Olimpik havuz sporcularının mücadele ettiği ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmada, Sevcan ve Asya Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde ok attı.

Kaynak: AA