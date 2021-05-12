Milli okçular şampiyonalara Gelibolu'da hazırlanıyor

Milli okçuların Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki kampı devam ediyor.

Milli okçuların Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki kampı devam ediyor.

Gelibolu Mehmetçik Stadı'nda 12 sporcu ve 2 antrenör ile çalışmalarını sürdüren milliler, 2 ayrı şampiyonaya 6'şarlı 2 grupta katılacak.

Antrenörlerden Emre Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir çalışma ortamında hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "6 sporcumuz 17-22 Mayıs'ta Slovenya'nın Catez şehrinde Avrupa Gençlik Kupası 1. Ayak (Gençler-Kadetler) Yarışmasına, diğer 6 sporcumuz da 17-23 Mayıs'ta İsviçre'nin Lozan şehrinde Dünya Kupası 2. Ayak yarışmalarına katılacak. Sporcularımızdan başarılı dereceler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova