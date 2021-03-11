Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den hazırlık turnuvasında birincilik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den hazırlık turnuvasında birincilik

11.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:51
Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den hazırlık turnuvasında birincilik

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Antalya'da düzenlenen hazırlık müsabakasında kategorilerinde birinci oldu.

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Antalya'da düzenlenen hazırlık müsabakasında kategorilerinde birinci oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da devam eden "Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı" çerçevesinde hazırlık turnuvası düzenlendi.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılan hazırlık müsabakasına Rusya, Özbekistan ve Türkiye Okçuluk Milli Takımları ile Antalya ve Samsun TOHM sporcuları katıldı.

Olimpik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz birinciliği elde etti. Olimpik yay kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz birinci olurken, Gülnaz Büşranur Coşkun 4. sırayı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar Meghan Markle
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Halis Özkahya Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Saldırı İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den hazırlık turnuvasında birincilik - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 18:51:47. #1.16#
title