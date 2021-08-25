Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, sporcularla bir araya geldi
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Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, sporcularla bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ile milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Ordu'da genç sporcularla buluştu.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ile milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Ordu'da genç sporcularla buluştu.

Mete ve Yasemin, yarın başlayacak Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası Zafer Kupası için kente geldi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç ve sporcular tarafından Ordu-Giresun Havalimanı'nda karşılanan milli sporcular, daha sonra konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Ordu 19 Eylül Stadı'na gelen milli sporcular, burada kendilerini karşılayan çeşitli branşlardaki sporcularla yakından ilgilendi.

Milli okçu Mete Gazoz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine güzel bir karşılama yaptıkları için Ordululara teşekkürlerini sundu.

Uzun yıllar boyunca verdikleri emeğin karşılığını almanın mutluluğuyla Ordu'ya geldiklerini aktaran Mete, özellikle kendilerini karşılayanlar arasında genç okçuların olmasının daha gurur verici olduğunu ifade etti.

Bundan sonraki neslin daha güçlü şekilde gelip kendilerinin bulunduğu konumun daha üzerine çıkmalarının isteyen milli okçu, bunun kendilerine çok daha mutluluk vereceğini dile getirdi.

Mete Gazoz, Paralimpik Oyunları için Tokyo'da olan milli sporculara yönelik ise "Onlar da inşallah bir madalya değil, daha fazla madalya ve şampiyonluklarla ülkemize geri dönerler." dedi.

Bundan sonraki hedeflerine değinen Mete, "En yakın 15 Eylül'de ABD'de dünya şampiyonası var. İlk hedefim orası. Ondan sonrası ise 2024'de Paris'te yapılacak Olimpiyat Oyunları. Oraya en son olimpiyat şampiyonu olarak katılacağım. Hedefim bu unvanımı devam ettirmek." diye konuştu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde, takım arkadaşı olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile birlikte 4. olan milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Ordu'da olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Şimdiye kadar kazandığımız madalyaların genç arkadaşlara daha da bir umut ışığı olduğunu düşünüyorum. Gelecek neslin bu çıtayı daha yukarı çıkaracağını umuyorum. Bunu da görüyoruz. Çok hevesli ve motiveler." ifadelerini kullandı.

Yasemin, Paralimpik Oyunları'nda ter dökecek milli sporculara da başarılar diledi.

Konuşmaların ardından İl Gençlik ve Spor Müdürü Genç, sporculara üzerinde adları yazan kalem ve yöresel ürünlerden oluşan hediyeler takdim etti.

Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, sporcularla bir araya geldi
Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, sporcularla bir araya geldi
Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, sporcularla bir araya geldi
Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, sporcularla bir araya geldi
Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, sporcularla bir araya geldi
Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, sporcularla bir araya geldi
Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, sporcularla bir araya geldi
Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, sporcularla bir araya geldi
Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, sporcularla bir araya geldi
Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, sporcularla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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