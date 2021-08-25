Milli okçular, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da başladı
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Milli okçular, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da başladı

Milli okçular, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da başladı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası Finali'nde mücadele edecek Okçuluk Milli Takımı, hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası Finali'nde mücadele edecek Okçuluk Milli Takımı, hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Gloria Sports Arena'da kamp yapan milli takım, çalışmalarını 15 Eylül'e kadar burada sürdürecek.

Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki kampta, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz da yer alıyor.

Dünya Okçuluk Şampiyonası 19-26 Eylül, Dünya Kupası Finali ise 28-30 Eylül tarihlerinde ABD'nin Yankton kentinde düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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