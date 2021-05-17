Milli okçular Dünya Kupası'nda mücadele edecek
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Milli okçular Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Milli okçular Dünya Kupası'nda mücadele edecek
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Okçuluk Milli Takımı, İsviçre'de düzenlenecek 2021 Dünya Kupası'na katılacak.

Okçuluk Milli Takımı, İsviçre'de düzenlenecek 2021 Dünya Kupası'na katılacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Lozan kentinde düzenlenecek organizasyonda madalya mücadelesi verecek.

Dünya Kupası'nda müsabakalar yarın başlayacak. Organizasyon, 23 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Öte yandan Genç Milli Takımı da Slovenya'da yarın başlayacak ve 22 Mayıs'ta tamamlanacak Avrupa Gençlik Kupası 1. ayak müsabakalarında mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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