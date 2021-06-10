SPOR Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz Tarih yazmak istiyorum

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz Tarih yazmak istiyorumVIDEO YOKOnur ATIŞ İZMİR, (DHA) - RİO Olimpiyatları'ndan sonra Tokyo Olimpiyatları'nda da mücadele etmeye hak kazanan milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Japonya'ya tarih yazmak için gideceğini söyledi.

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz Tarih yazmak istiyorum

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Onur ATIŞ İZMİR, (DHA) - RİO Olimpiyatları'ndan sonra Tokyo Olimpiyatları'nda da mücadele etmeye hak kazanan milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Japonya'ya tarih yazmak için gideceğini söyledi.

Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda gümüş madalyayı boynuna takarak kariyerinde ikinci kez olimpiyat vizesi alan 22 yaşındaki okçu, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek oyunlarda Türkiye'nin madalya umudu olacak. Kariyerinde 2018 yılında Polonya'da düzenlenen organizasyonda Avrupa şampiyonu olup dünyada yılın okçusu da seçilen Göztepe'nin sporcusu Yasemin, okçulukta olimpiyatlarda ülkemiz adına ilki başarmaya çalışacak.

Olimpiyatlar öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Yasemin Ecem, koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl birçok spor organizasyonu ertelenirken antrenmanlarda büyük zorluk yaşadığını belirtti. Yasemin Ecem, Öncelikle bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı iletmek istiyorum. Pandemi süreci psikolojik olarak hepimiz için çok zorlu geçti. Ancak fiziksel olarak antrenmanlarımı hiç eksik etmedim. Biz antrenmanlarımızı hedefe 70 metre uzaklıkta yapıyoruz. Fakat karantina dönemlerinde evime 5 metrelik hedefler koyup o şekilde çalışıyordum. Teknik ve gücümüzü yerinde tutabilmek adına evlerde antrenman yapıyorduk. Karantina süreci bittikten sonra aralıksız bir şekilde kamplarımıza devam ettik. Bu süreç benim için hayallerimi bir sene ertelememe neden oldu şeklinde konuştu.

HAYALLERİME ÇOK YAKIN NOKTADAYIM

Yasemin Ecem Anagöz, yaşadığı zorluklara rağmen üst üste ikinci kez olimpiyat kotası almaya hak kazanmayı başardığını vurguladı. Yasemin Ecem, Şu an ise hayallerime çok yakın bir noktadayım. Evde bulunduğum süre içerisinde kişisel gelişimime odaklandım. Psikoloji dersleri aldım, meditasyon dersleri aldım. Hem hayatıma hem de sporuma yarayacak yabancı dil eğitimi aldım. Elimden geldiğince verimli geçirdim diye konuştu.

ASIL HEDEFİM KIZ ÇOCUKLARININ HAYALLERİNE ULAŞMASI

Sporculuk yaşamımda almak istediğim madalyalar var. Ama benim asıl hedefim ulaşabildiğim kadar kız çocuklarına ulaşıp onlara hayallerinden vazgeçmemeleri gerektiğini göstermek diyen milli sporcu, Ben çocukken, 'Yapamazsın' kelimesiyle çok karşılaştım ama herkese inat tarihi başarılar elde ettim. Bunu kız çocuklarına da gösterip onların da hayallerine ulaşabilmesini sağlamak istiyorum. Olimpiyatlarda ise ülkemi en iyi şekilde temsil edip tarih yazmak istiyorum. Ülkemize olimpiyatlarda okçuluk branşında kota kazandırdığım için çok mutluyum. Bu yola giderken umutlarımızı hiçbir zaman kaybetmemiştik. Bizim için çok doğal bir sonuç oldu aslında. Çünkü biz olimpiyat madalyası hedefleyen bir takımız. Önümüzde bir turnuva daha var. Paris'te yapılacak Dünya Kupası'nda takım halinde olimpiyatlara girmek için mücadele edeceğiz. Ben umuyorum ki ülkemizi olimpiyatlarda takım halinde temsil edebileceğiz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı