Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz Göztepe için yarışacak

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Göztepe'ye transfer oldu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, klasik yay kategorisinde yarışmalara katılan Yasemin Ecem Anagöz'ün Göztepe adına yarışacağı bildirildi.

Yasemin Ecem Anagöz, Türkiye'nin son dönemde önemli başarılar elde ettiği okçuluk branşında kadınlar klasik yayda geçen yılın sporcusu seçildi.

Milli okçu, geçen yıl Polonya'nın Legnica kentinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Kaynak: AA