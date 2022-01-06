Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'e uluslararası görev - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'e uluslararası görev

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'e uluslararası görev
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Avrupa Okçuluk Federasyonu, milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'ü sporcu temsilcisi seçti.

Avrupa Okçuluk Federasyonu, milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'ü sporcu temsilcisi seçti.

Milli sporcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizlerle kariyerimde çok değerli yeri olan, dönüm noktası diyebileceğim bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Sporcu temsilcisi seçilen ilk Türk okçu olmanın gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Profesyonel okçular ile Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu arasında bir nevi köprü kuracağını kaydeden Yasemin Ecem, "Meslektaşlarımın seslerini ve deneyimlerini paylaşmalarına destek verecek, okçuluk sporunun geleceğini şekillendiren kararların bir parçası olacak olmak gerçekten heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor esprili Edin Visca paylaşımı yaptı, Cem Yılmaz'da jet yanıt geldi

Trabzonspor esprili Edin Visca paylaşımı yaptı, Cem Yılmaz'da jet yanıt geldi

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title