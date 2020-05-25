Milli okçu Samet Ak, gözünü olimpiyat kotasına çevirdi Açıklaması Milli okçu Samet Ak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için yapılacak ilk yarışmada, kota almayı hedefliyor.

Milli okçu Samet Ak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için yapılacak ilk yarışmada, kota almayı hedefliyor.

Yaklaşık 8 yıl önce başladığı okçulukta çok sayıda başarı elde eden Samet Ak, Almanya'nın başkenti Berlin'de 1-7 Temmuz 2019'da düzenlenen 4. ayak yarışmalarında takım arkadaşları Ali Aydın ve Mete Gazoz'la altın madalyaya ulaştı.

Bu başarısı sonrası hedeflerini büyüten Samet, Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye Okçuluk Federasyonunun desteğiyle çalışmalarını Mersin'deki evinde sürdürdü.

Federasyon tarafından gerekli izinlerin alınmasının ardından "ev antremanlarını" sona erdiren ve saha çalışmalarına başlayan milli okçu, sıcak hava ve bunaltıcı neme rağmen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak için çalışıyor.

Samet Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özlem duyduğu antrenman sahasına döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde çalışmalarına ara vermediklerini dile getiren Samet, şöyle konuştu:

"Salgın sürecinde kamplarda antrenman yapamadığımız için çalışmalarımızı evde sürdürdük. Evde kendi imkanlarımızla elimizden geleni yaptık. Federasyonumuzun gönderdiği hedef tahtalarında kısa mesafe atışları yaptık. Gayet verimli geçti. Kaslarımızın körelmemesi adına önemli çalışmalardı. Evde olmak çok güzeldi. Uzun yıllar evimizden, ailemizden uzaktık, kamplarda çalışıyorduk. Ailemizin yanında da çalışmalarımızı sürdürdük."

"Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"

Antrenmanlarda Kovid-19 salgını nedeniyle tedbirlerini almayı sürdürdüğünü, sıcak havaya rağmen hayalleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini anlatan Samet Ak, şunları kaydetti:

"Şu an faaliyet programlarımız ve olimpiyatlar bir yıl ertelendi. Hedefim olimpiyat yolundaki ilk yarışmada kota almak ve adımı olimpiyat kadrosuna yazdırmak. Kota aldıktan sonra da olimpiyatlara gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bunun için yüksek tempoda çalışmalarımı sürdürüyorum."

Kaynak: AA