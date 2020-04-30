Milli okçu Merve Nur Eroğlu'nun gözü Tokyo'da Milli okçu Merve Nur Eroğlu, ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılarak, 2016'da yarım kalan hayalini tamamlamak istediğini söyledi.

Milli okçu Merve Nur Eroğlu, ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılarak, 2016'da yarım kalan hayalini tamamlamak istediğini söyledi.

Paralimpik Okçuluk branşında dünya ve Avrupa ikinciliği bulunan 27 yaşındaki Merve Nur Eroğlu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olimpiyatların ertelenmesi, hedefleri ve evdeki çalışmalarıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Okçuluğa 2011 yılında başladığını ve 2013'te Türkiye şampiyonu olduktan sonra milli takıma seçildiğini anlatan Merve Nur, 2014'te İsviçre'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü, 2016'da Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, 2017'de Çin'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda ve 2018'de Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikincilikler elde ettiğini anımsattı.

Milli okçu, son olarak 2020 yılında Dubai'de düzenlenen Fazza Uluslararası Okçuluk Turnuvası'nda bireysel olarak birinci olduktan sonra nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmaya başladığını ancak koronavirüs nedeniyle bu hayalinin yarım kaldığını belirterek, "Hedefimizde nisan ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası vardı fakat şu an gündemimizde olan koronavirüs nedeniyle yarışmamız iptal oldu. Şimdi henüz tarih belli değil. Yeni tarih belli olana kadar milli takım antrenörümüz tarafından bizlere verilen programa uyarak kendi imkanlarımızla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına koronavirüs nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında kendi imkanlarıyla devam ettiğini dile getiren Merve Nur, şöyle devam etti:

"Günde 3 saat atış antrenmanı yapıyorum. Yarım saat kondisyon çalışması yapıyorum. Bu süreç bitiminde hedefim İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası. Bu yarışmanın şöyle bir önemi var. Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota verecek olması. Hedefim kotayı alıp yarışmayı birinci olarak tamamlamak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

"Hedefim yarım kalan duygularımı tamamlayabilmek"

Merve Nur Eroğlu, 2016 yılında yapılan Rio'da gerçekleşen Paralimpik Oyunları'na katılmak için çoğu sporcu gibi kendisinin de çok emek verdiğini vurguladı.

"Ülkemi Rio'da temsil edebilme gururunu yaşadım." diyen Merve Nur, "İlk büyük yarışmam olduğu için Rio'da heyecanıma yenilip istediğim şekilde yarışmayı sonlandıramadım. O yüzden hedefim Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alıp orada yarım kalan duygularımı tamamlayabilmek, bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırabilmek." ifadelerini kullandı.

Evde antrenman yapmadığı zamanlarda kitap okuduğunu ve kardeşiyle vakit geçirdiğini aktaran Merve Nur, mental olarak rahatlamak için de amigurumi örgüye başladığını anlattı.

Milli okçu, bu süreçte herkesin sağlam psikolojide kalması için mutlaka bir şeylerle ilgilenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir de bu dönem şunu anlamama yardımcı oldu; bazı insanlar engellilerin asosyal olduklarını, evden dışarı çıkamadıklarını, sağlam insanların yapabildiği çoğu şeyi yapamadıklarını düşünüyorlar. Hayatlarımızı bilmedikleri için bu ön yargılarla sürekli karşılaşıyoruz ama ben yaptığım spordan kaynaklı sürekli il ve yurt dışındayım. Bu dönemde anladım ki gerçekten hayata dair çok sağlam işler yapıyormuşum. 9 yıllık bir spor geçmişim var. Yıllar sonra ilk defa bu kadar uzun süre evimde vakit geçiriyorum. Evde olmak güzel. O yüzden siz de evde kalın. Hayat evde güzel."

Kaynak: AA