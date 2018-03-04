Milli Mutabakat Platformundan Mehmetçiğe Destek

Türkiye'nin çeşitli illerinden Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısına gelen Milli Mutabakat Platformu temsilcileri basın açıklaması yaparak kahraman Mehmetçiğe destek oldu.

Sabah saatlerinde Kilis'e gelen 100'ün üzerindeki sivil toplum örgütü üyeleri Zeytin Dalı Hareketine destek vermek amacıyla Öncüpınar Sınır Kapısı önünde toplandılar. Türk bayrakları sallayan gurup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Guruptaki bazı bayanlar, Kuran_ı kerim okurken, şehitler için dua okundu. Milli Mutabakat Platformunu adına bir açıklama yapan Abdulmetin Balkanlıoğlu, Zeytin Dalı Hareketine destek vermek için Kilis'e geldiklerini ifade ederek, "Mehmetçikler çok şanslı, dönerse gazi oluyorlar. Ölü demenin yasak olduğu şehit oluyorlar. Onlar en şanslı evlatlarımız. Allah onlara hayır, hak üzere savaşa hayır diyenlere zarar vermeden hayvanlara ve tabiata zarar vermeden en az şehit sayısıyla dönmeyi nasip etsin. Bu ordu alemi şaşkına çevirecek. Tekrar efsane döndü, tekrar Çanakkale destanı döndü, İstiklal savaşının gazileri tekrar döndü. Mehmetçiğimize başarı niyaz ediyoruz" dedi.

Tekbir getiren gurup olaysız şekilde dağıldı. - KİLİS