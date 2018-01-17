Milli Mutabakat'a Isparta'dan Destek

Ispartalı iş adamı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti ve MHP arasındaki ittifaka, hazırlattığı afişe 'Milli Mutabakatımız ülkemize hayırlı olsun' yazdırarak destek verdi.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde birlikte hareket etme kararı almasının ardından, ittifaka Anadolu'da ilk destek Ispartalı reklamcıdan geldi. Isparta'da uzun yıllardır reklamcılıkla uğraşan iş adamı Nurkaya Dursun, kent merkezindeki işyerinin önüne 'Milli Mutabakatımız Ülkemize Hayırlı Olsun' yazılı dev bir afiş astı.

Kırmızı zemin üzerinde Türkiye haritası silüeti, üstte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sağda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile solda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bulunduğu 3 metre boyunda ve 6 metre genişlikteki afişte ayrıca, İstiklal Marşı'nın bir kıtası da yer aldı.

Milli Mutabakat için liderlere teşekkür

Yaptığı çalışma ile Türkiye'nin içinden geçmiş olduğu zor dönemde bir nebze olsun katkı sağlamak amacında olduğunu kaydeden Dursun, "25 yıldır reklamcıyım. Isparta, bölge ve Türkiye'ye hizmet veriyorum. Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte, biz de elimizden geldiği kadar katkıda bulunmak istedik. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' şeklinde hareket edilmesi beni çok mutlu etti. Liderimize buradan saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu milletin böyle liderleri olduğu sürece kimse bizi bölemez, yıkamaz diye Isparta'da bir çalışma başlattık. Mahallelerde de böyle bir çalışmaya devam ediyoruz. Ben referandum oylaması döneminde de böyle bir kampanya yürütmüştüm. Liderlerimize bu mutabakat dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

"2023 hedeflerine hep beraber ulaşmalıyız"

Dursun ayrıca, Türkiye'de yaşayan herkese seslenerek, "Bu zorlu süreçte, parti ayrımı yapmadan 'millet bizim, ülke bizim, toprak bizim' deyip, liderlerimizin etrafında toplanmayı istiyoruz. Toplanmamız gerekiyor, başka hiçbir düşüncemiz, çıkarımız yoktur. Milli birlik ve beraberlik, hep beraber ülkemizin bütünlüğü için çalışmalıyız, kalkınmalıyız, 2023 hedeflerine hep beraber ulaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Dursun, Isparta'daki tüm mahallelere afişi asarak, Milli Mutabakat konusunda farkındalık oluşmak istiyor. - ISPARTA