Milli Muharip Uçak nedir? Milli muharip uçak ne zaman üretilecek?
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Milli Muharip Uçak'ın ilk parçasını üretti. Bu heyecanlandırıcı gelişmeler sonrası Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili haberler merak edilmeye başlandı. Milli Muharip Uçak nedir? Milli Muharip Uçak ne zaman üretilecek? Milli Muharip Uçak ne zaman havalanacak? Milli Muharip Uçak'ın özellikleri neler? soruları araştırılmaya başlandı.
Türk Havacılık-Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunuculuğunu yaptığı Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ahmet Hakan ile birlikte Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın sorularını yanıtlayan Kotil, F-16'ların yerini alması planlanan Milli Muharip Uçağı hakkında son bilgileri verdi. Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ının hangardan çıkacağı tarihi verdi.
Yerli imkanlarla yapılacak olan milli muharip uçak, F-16 savaş uçaklarının yerini alacak, son teknolojiyle donatılacak yerli ve milli uçak projesidir.
Milli Muharip Uçak'ının 18 Mart 2023 tarihinde motorunun çalışacağını vurgulayan Temel Kotil, "Bu demek ki gelecek sene bu uçak bitecek. 2022'de bitecek demek" ifadelerini kullandı. 4 bin mühendisten şu anda bin tanesinin çalıştığını ancak gerek duyulması halinde tamamının çalıştırılabileceğini belirten Kotil, 2028'de seri üretime geçileceğini söyledi.
Öte yandan Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 1980 teknolojisi olduğunu belirttiği F-6'lardan 1 buçuk kat daha güçlü olduğunu da aktardı.