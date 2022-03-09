"Milli Muharip Uçak"ın yeni animasyonu yayınlandı - Haberler

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"Milli Muharip Uçak"ın yeni animasyonu yayınlandı

AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedeflenen Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yeni animasyonunu yayınladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedeflenen Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yeni animasyonunu yayınladı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesaplarından, "İstiklal ve istikbal uğrunda, gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla." notuyla, MMU'nun yeteneklerini gösteren yaklaşık 2 dakikalık yeni animasyon filmi paylaşıldı.

Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedefleniyor.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Milli Muharip Uçak, Havacılık, 18 mart, Türk, Ekonomi, Haberler

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