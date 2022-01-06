Milli Muharip Uçak'ın Mühendislik Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Twitter'dan paylaştığı video ANKARA - Ülkemizin en kritik projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak'ın Mühendislik Merkezi'nde 2.300 kişi çalışacak. Mühendislerimizin ihtiyaçlarına göre inşa edilen bina, 65 bin metre kare alana sahip ve içerisinde spor merkezi, yemekhane ve otonom kütüphane yer alıyor.