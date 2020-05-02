Milli Muharip Uçak için TUSAŞ ile HAVELSAN'dan işbirliği
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Milli Muharip Uçak için TUSAŞ ile HAVELSAN'dan işbirliği

Milli Muharip Uçak için TUSAŞ ile HAVELSAN'dan işbirliği
02.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:00

Milli Muharip Uçak için TUSAŞ ile HAVELSAN'dan işbirliği Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak için geliştirme ve üretim süreçlerini yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile HAVELSAN arasında iş birliğine imza atıldığını açıkladı.

Milli Muharip Uçak için TUSAŞ ile HAVELSAN'dan işbirliği

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak için geliştirme ve üretim süreçlerini yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile HAVELSAN arasında iş birliğine imza atıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak için geliştirme ve üretim süreçlerini yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile HAVELSAN arasında iş birliğine gidildiğini bildirdi.

COVID-19 ile mücadele sürecinde savunma sanayii sektörünün tedbirleri en üst seviyede uygulayıp faaliyetlerine devam ettiğini belirten Demir, MMU geliştirilme çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü ifade etti. Demir, "TUSAŞ ile HAVELSAN, imza attıkları bu iş birliği ile yazılım geliştirme, simülasyon, eğitim ve bakım simülatörleri gibi bir çok çalışma gerçekleştirecek. Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi projesi tamamlandığında ülkemiz dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak" dedi.

TUSAŞ ve HAVELSAN arasında imzalanan iş birliği; Gömülü Eğitim/Simülasyon (Embedded Training), Eğitim ve Bakım Simülatörleri ve çeşitli alanlarda verilecek mühendislik desteği (Virtual Test Environment, proje seviyesi yazılım geliştirme ve siber güvenlik) konularını kapsıyor.

Milli Muharip Uçak için TUSAŞ ile HAVELSAN'dan işbirliği

Kaynak: İHA

Manşet

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