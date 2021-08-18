'Milli Muharip Uçak' 15. Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Milli Muharip Uçak' 15. Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıktı

'Milli Muharip Uçak' 15. Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU), '15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te görücüye çıktı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU), '15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te görücüye çıktı. Dünya kamuoyunun da önemle takip ettiği Milli Muharip Uçak'ın Mart 2023'te hangardan çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan TUSAŞ İstanbul'da gerçekleştirilen fuarda ANKA, AKSUNGUR, ATAK, ATAK 2, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET ve Türkiye'nin beka projesi 5'inci nesil ana muharip uçağı Milli Muharip Uçak'ı sergiliyor. TUSAŞ böylece gerçekleştirdiği özgün projelerle, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında bağımsız savunma sanayinin tesis edilmesi için sunduğu katkıyı ve geldiği önemli aşamayı da gözler önüne seriyor.

Tüm hava platformlarının yanı sıra HÜRJET Simülatörü ile ziyaretçilerine gerçeğe yakın bir uçuş deneyimi yaşatan TUSAŞ, Türkiye'nin milli uzay programında önemli yer tutan ve yerli imkanlarla geliştirilen uydu projelerini de IDEF'te sergiliyor.

TUSAŞ'ın fuarda sergilediği projeleriyle ilgili bilgi veren TUSAŞ Milli Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin, "TUSAŞ olarak fuarda hemen hemen bütün ürünlerimizi sergiliyoruz. Başta Milli Muharip Uçak, Hürjet, Gökbey Helikopteri, yurt dışına ihracatını gerçekleştirdiğimiz ANKA, ATAK 2, Hürkuş, Aksungur İHA sergilediğimiz ürünler arasında. Geliştirdiğimiz Milli Muharip Uçak şuanda gereksinimlerini tamamlama fazında, hava kuvvetlerimizle birlikte gereksinimlerini netleştirmeye çalışıyoruz. Ön tasarım fazı ve detay tasarım fazı ile çalışmalarımızı tamamlayacağız. MMU'yu 2023'ün Mart ayında hangardan çıkarmayı hedefliyoruz. 2025 yılında ilk uçuşu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2029 yılında ise hava kuvvetlerimizin envanterine uçağımızı sokmayı hedefliyoruz. MMU önemli mühimmatları taşıyabilecek, siber güvenlik gibi özellikler uçağımızın yazılımında olacak. Alt yüklenicilerimiz uçağımıza önemli katkılar yapıyor. Savunma sanayimizin ve hava kuvvetlerimizin gücüne güç katmak için bizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

(Murat Ergin - Uğur Çetin/İHA)

'Milli Muharip Uçak' 15. Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıktı
'Milli Muharip Uçak' 15. Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıktı
'Milli Muharip Uçak' 15. Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıktı
'Milli Muharip Uçak' 15. Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı."
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türk savunma sanayisinde tarihi adım! Yerli motor için tarih 2020 olarak netleşti
Türk savunma sanayisinde tarihi adım! Yerli motor için tarih 2020 olarak netleşti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işın Karaca Cimilli İbo Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Milli Muharip Uçak' 15. Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 09:37:07. #1.15#

title