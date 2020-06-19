Milli mücadelenin izlerini taşıyan siperler gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinin kırsal İhsaniye Mahallesi'nde, 1'inci Dünya Savaşı sırasında yapılan ve döneme tanıklık eden yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki siperlerin gün yüzüne çıkarılıp, turizme kazandırılması bekleniyor.

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinin kırsal İhsaniye Mahallesi'nde, 1'inci Dünya Savaşı sırasında yapılan ve döneme tanıklık eden yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki siperlerin gün yüzüne çıkarılıp, turizme kazandırılması bekleniyor.

Türkiye'nin tek Giritli köyü olarak bilinen, büyükşehir yasası ile köyden mahalleye dönüştürülen İhsaniye (Melemez) Mahallesi, tarihi dokusu ile dikkat çekiyor. Mahallede, 1'inci Dünya Savaşı sırasında yapılan ve döneme tanıklık eden yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki siperler, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Yamaçta, bölgedeki çam ağaçlarının arasında kalan siperlerin, işgal kuvvetlerinin durdurulması amacıyla kazıldığı belirtiliyor.

İhsaniye Mahallesi eski Muhtarı Ramazan Yıldız, siperlerin Girit'ten Yunan mezaliminden kaçarak gelenler tarafından 2'nci Abdülhamit döneminde 1898 yılında oluşturulduğunu belirterek, "Köyümüz 1914 yılında resmiyet kazandı. Köyümüz, Kurtuluş Savaşı dönemde Fransızlar tarafından 2 defa yakılmıştır. Köyümüz sınırları içinde 1915 Dünya Harbi döneminde yapılan mevziler bulunuyor. Yetkililerden bu mevzilerin ve buranın ıslahını ve gün ışığına çıkmasını istiyoruz" dedi.

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Bozkurt ise yaklaşık 100 yıllık kalıntıların, yaşananların anısı olarak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için gerekenlerin yapılmasından yana olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA