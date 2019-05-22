Milli Mücadelenin 100.yılında Görsel Başarı Ödülü

Kültür ve Turizm Bakanlığının genç tasarımcıların yakın tarih konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "2019 Milli Mücadele'nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Kongreler" konulu "Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışmasın" da Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencisi başarı ödülü aldı.

HKÜ Öğrencisine Ödül

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden mezun olan ve aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi olarak öğrenimine devam eden Melih Saner Küldöken, Samsun'da düzenlenen yarışmada ödül kazandı. Genç tasarımcıları desteklemek, yakın tarih konusunda farkındalık oluşturmak, Mustafa Kemal Paşa ile milli mücadele döneminde görev alan kahramanları hatırlamak ve bu konuya ilişkin kalıcı eserler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen "Genç Sanat" kapsamındaki afiş yarışmasında seçici kurul değerlendirilmesine göre 365 başvuru kabul gördü. Başarı, mansiyon ve sergileme alanında çalışmaların yapıldığı yarışmada 50 afiş tasarımı ödül aldı. Başarı alanında ödül alan HKÜ Öğrencisi, görsel becerisini Bandırma Vapurunu simgeleyen kağıt gemi üzerine "Fikirler Ölmez" şeklinde tasarlayarak başarı ödülünün sahibi oldu.

"Fikirler Ölmez" Başarı Ödülü Aldı

Katıldığı afiş yarışmasında üniversitesini görsel anlamda başarılı bir şekilde temsil eden Küldöken, bu yarışmaya katılmasının en önemli nedeninin ilkokul zamanlarında sınıf öğretmeninin Atatürk'ün Samsun'a çıkışını simgeleyen bir ödev istemesi olduğunu belirtti. Yarışmada başarı ödülü alan Küldöken: "Bir sohbet esnasında annem hatırlatmıştı. İlkokula başladığım zamanlardı. Sınıf öğretmenimiz Atatürk'ün Samsun'a çıkışını simgeleyen bir ödev yapmamızı istedi. Sınıfın çoğunluğu ebeveynlerine Atatürk portreleri, Bandırma Vapuru maketleri gibi güzel çalışmalar yaptırmışlardı. Ben de sadece kağıttan bir gemi yaptım. Öğretmenim 'Bak Melih herkes güzel çalışmalar yapmış, sen kağıttan bir kayık yapmışsın. Hem burada Atatürk de yok' dedi. Ben de 'Öğretmenim bu Bandırma Vapuru, Atatürk'te bu geminin içinde daha inmedi' dedim. Bir çocuğun hayal gücüyle yapılmış kağıttan gemi o gün suda battı. Birden aklıma bu çocukluk anım geldi. Bu ödüllü çalışmayı hazırlayan yirmi altı yaşında bir genç değil altı yaşında bir çocuktu diyebilirim. Posterin görseli kağıttan bir gemi ve üzerinde bir Fikirler ölmez yazılı bir metin" dedi.

Sözen, Öğrencisini Tebrik Etti

Kazandığı ödül için HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, başarılı öğrenciyi tebrik ederek: "HKÜ bünyesinde bulunan tüm bölümlerin büyük başarılara imza attığını devamlı olarak görüyoruz. İletişim Fakültemizde lisans öğrenim hayatını başarılı bir şekilde tamamlayarak yüksek lisans öğrenimine de lisansını tamamladığı üniversitesinde devam eden Melih'in başarısı bizleri onurlandırdı. Öğrencimiz, kendi hayal dünyasında tasarladıklarını üniversite öğrenimi ile birleştirerek ödülü kazandı. Melih'i tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. Yarışma neticesinde seçici kurul tarafından belirlenen 50 afişin, yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılacak olan sergide gösterileceği bakanlığın sitesinde açıklandı. Yerin ve zamanın ileriki tarihlerde belirleneceği sergide, HKÜ'nün görsel başarısı "Fikirler Ölmez" yazılı Atatürk'ü ve Bandırma Vapurunu simgeleyen afiş sergilenecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA