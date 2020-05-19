Milli Mücadelemizin 101. yıl dönümü Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız ve Milli Mücadelemizin 101. yıl dönüm dolayısıyla sosyal mesafeye uyulup, maske takılarak anıta çelenk sunuldu.

Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız ve Milli Mücadelemizin 101. yıl dönüm dolayısıyla sosyal mesafeye uyulup, maske takılarak anıta çelenk sunuldu.

Yeni tip korona virüs nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya 'dada toplu törenler iptal oldu. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenle kutlandı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan tarafında kanal boyunda buluna Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Daha sonra Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan bir konuşma yaptı. Kayhan, "19 Mayıs, Bundan tam yüz bir yıl önce, milletimizin ya istiklal ya ölüm parolası ile çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı yolculuğun ilk adımıdır. 19 Mayıs, tarih sahnesinde milletimizin bir defa daha şaha kalkışıdır. 19 Mayıs, Türk milletinin azminin ve manevi gücünün ispatıdır. 19 Mayıs, milli egemenlik ve milli iradenin hakimiyet günüdür. 19 Mayıs, geleceğimizin teminatı olan gençliğimize güvenin sembolüdür. 19 Mayıs ruhu Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ateşini temsil ettiği gibi, bu ülkenin evlatlarının da el ele, gönül gönüle verdiği zaman üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselenin olmayacağını anlatmaktadır " ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik önemine de vurgu yapan Kayhan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 'da Samsun'da tutuşturduğu Kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele dolaşmasının ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Mücadelemizin başlangıcının 101.'inci yıldönümünde, o günkü heyecanı ve coşkuyu yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini içinde olduğumuz şu günlerde daha iyi anlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni korona virüs (Covid-19) salgın nedeni ile gençlere "evde kal çağrısında da" bulunan Kayhan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği Muasır Medeniyetler seviyesine ulaşma hedeflerimiz için durmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmalıyız. Yüz bir yıl önce bu güzel vatanımız için mücadele ederek şehit ve gazi olan ecdadımıza layık olmalıyız. Ecdadımızın mücadelesinden aldığımız bu ilhamı, geleceğimizi inşa etmede rehber edinmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmalıyız. "Evde kal, sağlıklı kal, hareketsiz kalma" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA