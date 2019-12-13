Milli Mücadele yolunu yaya yürüyor

13.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:52

Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Anadolu'da izlediği güzergahı 100 yıl sonra adımlamak için Sivas'tan yola çıkan 67 yaşındaki dağcı Osman Kemal Ağaoğlu, Şarkışla ilçesine ulaştı.

İlçede mola veren Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Anadolu'da izlediği güzergahı 100 yıl sonra adımlamak için arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş kararını aldıklarını aktardı.

Ağaoğlu, "Ancak arkadaşlarım işi nedeniyle yürüyüşe katılmadı. Bunun için yola tek olarak devam ediyorum. Sağlığım el verirse planladığım gün de Ankara'da olacağım." dedi.

Ağaoğlu, daha sonra Gemerek ilçesine doğru yola çıktı.

Kaynak: AA