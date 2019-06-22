Milli Mücadele ve Amasya Genelgesi'nin 100. yılı etkinlikleri

Amasya'da, Milli Mücadele ile Amasya Genelgesi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin "doğum belgesi" niteliğindeki Amasya Genelgesi'ni ilan ettiği tarihi anlar, tiyatro sahnesinde canlandırıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Haziran 1919'da, Saraydüzü Kışlası'nda kurmaylarıyla yaptığı istişareler sonucu hazırlayarak tarihe altın harflerle geçen "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ifadesinin yer aldığı Amasya Genelgesi'ni ilan ettiği anlar, Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından genelgenin ilan edildiği kışlada temsili olarak sahnelendi.

Ayrıca Milli Mücadele'ye Amasyalıların ve Anadolu kadınlarının sağladığı destek de tiyatrocular tarafından canlandırıldı.

Amasya Valisi Osman Varol, program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 yıl önce bugün yaşanan tarihi anların çok güzel biçimde canlandırıldığını söyledi.

Yüzüncü yıla yakışır şekilde coşkulu ve toplumun her kesimini dahil ettikleri etkinlikler düzenlediklerini aktaran Varol, "Şu ana kadar çok zengin program yaptığımızı düşünüyoruz. Vatandaşlarımız da buna ciddi katılım sağladı. Bu süreçte bize destek olup yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA