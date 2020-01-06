"Milli Mücadele Tırı" Afşin'de öğrencilerle buluştu
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"Milli Mücadele Tırı" Afşin'de öğrencilerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dönümü kutlamaları kapsamında yola çıkan "Milli Mücadele Tırı" Afşin'e geldi.

06.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:16

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen, 'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dönümü kutlamaları kapsamında yola çıkan "Milli Mücadele Tırı" 'e geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 100. yıl etkinlikleri kapsamında Afşin'e gelen tır, Afşin Belediyesi Kültür Merkezi yanındaki alanda, öğrencilere kurtuluş mücadelesini anlatan sinevizyon gösterisi izletildi.

Öğrenciler burada yetkililerden bilgi alıp, kurtuluş mücadelesine ilişkin bilgi sahibi oldu.

Kaynak: AA
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