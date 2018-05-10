Milli Mücadele Ruhu İçin Bin Kilometre Pedal Çevirecekler

Iğdır'da bir grup bisiklet sporcusu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılıp Türk bayrağını Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim etmek amacıyla "19 Mayıs Milli Mücadele Ruhu için" sloganıyla yaklaşık bin kilometre pedal çevirip yol bu kente ulaşmak üzere yola çıktı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün teslim ettiği Türk bayrağını Samsun Valisi Osman Kaymak'a ulaştıracak 6 bisiklet sporcusunun hareketi öncesi Valilik önünde tören düzenlendi.

Törene, Vali Ünlü'nün yanı sıra Karakoyunlu Belediye Başkanı Kurban Kaya, Karakoyunlu Kaymakamı Kamil Güzel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ali Durna ve sporcuların aileleri katıldı.

Törende Türk bayrağını sporculara teslim eden Vali Ünlü, Samsun'a Türkiye'nin her yerinden bayrak ve toprakların gideceğini söyledi.

Ünlü, Iğdır'dan gönderdikleri bayrağın ayrı bir anlamı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu bayrak Iğdır'dan benim ilk görev yerim Samsun'a gidiyor. Türkiye'nin en doğusundaki serhat şehri Iğdır'dan bağımsızlık meşalesinin tutuşturulduğu Samsun'a gönderdiğimiz bayrağın çok büyük sembolik anlam ve önemi var. Bu manada benim için de çok büyük anlamı var. İnşallah sporcularımız kazasız belasız Samsun'a gidererek ay yıldızlı bayrağımızın Samsun semalarında dalgalanmasına vesile olur."

Milli mücadele ruhu için yola çıktılar

Ünlü'den bayrağı teslim alan sporcuların kaptanı Volkan Şenocak da 99 yıl önce yakılan milli mücadele ruhunu her sene 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladıklarını ifade ederek, bu mücadele ruhunu yaşatmak, bu ruha duydukları saygıyı göstermek adına yola çıktıklarını söyledi.

Şenocak, yaptıkları en iyi faaliyetin bisikletçilik olduğunu anlatarak, "Iğdır'dan Samsun'a kadar olan yolu pedallayarak bu ruha olan saygımızı göstermek istiyoruz. Turumuz 8 gün sürecek. Samsun'a vardığımızda Iğdır Valimizden aldığımız kutsal bayrağımızı yaptığımız faaliyetin simgesel bir anısı olarak Samsun Valimize takdim edeceğiz." diye konuştu.

Yağmura aldırış etmeden pedal çevirecekler

Konuşmaların ardından bisiklet sporcuları, motosikletli polis eşliğinde Samsun'a doğru pedal çevirmeye başladı.

Halen yağışların sürdüğü Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu üzerinden Samsun'a gidecek sporcular, "19 Mayıs Milli Mücadele Ruhu için" sloganıyla yağmur ve olumsuz hava koşullarına rağmen pedal çevirecek.

Bu süreçte zaman zaman günde 125 kilometre mesafe alıp yaklaşık bin kilometre yol kat edecek sporcular, 8 gün pedal çevirerek 19 Mayıs sabahı Samsun'a ulaşmayı hedefliyor.